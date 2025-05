Unglück in den Alpen Wie kam es zum Gletscherabbruch – und folgen weitere?

Wie ist es zum Gletscherabsturz gekommen?

Das Unglück war lange vorauszusehen. "Das Gebiet wird schon seit 30 Jahren überwacht, man wusste, dass das potenziell instabil ist", sagt Jens Turowski vom GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam.

In der vergangenen Woche hätten sich am Berg Kleines Nesthorn innerhalb von ein bis zwei Tagen zunächst Gesteinsmassen um bis zu drei Meter verschoben, "das ist extrem schnell", sagt Turowski. Insgesamt seien dann drei Millionen Kubikmeter Gestein in mehreren Schüben auf den Birchgletscher gefallen. Das sei ein enormes Gewicht von neun Millionen Tonnen.