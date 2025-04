Unglücke Dutzende Tote bei Einsturz von Disco-Dach in Santo Domingo

Santo Domingo - Die Zahl der Todesopfer nach dem Einsturz des Dachs einer Diskothek in der Dominikanischen Republik ist auf mindestens 66 gestiegen. 155 weitere Menschen wurden bei dem Unglück in dem Club Jet Set in der Hauptstadt Santo Domingo verletzt, wie der Leiter des Katastrophenschutzes, Juan Manuel Méndez, lokalen Medien sagte.