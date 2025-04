Unicef-Benefizessen: Gemeinsam speisen verbindet über Grenzen hinweg

Feiern gerade in Krisen

Wie kann man angesichts der aktuellen Weltlage mit so vielen Krisen, Armut, Hunger und Kriegen gemeinsam feiern? Christine Langen beantwortete ihre Frage in der voll besetzten Alten Feuerwache postwendend selbst: Das Erleben von solchen Tischgemeinschaften und Begegnungen helfe dabei, nicht an der Situation zu verzweifeln. In diesem Kontext bekomme das Feiern eine andere Tiefe und sei nachgerade ein Muss. Die Vorsitzende ordnete in ihren Worten auch die ehrenamtliche Arbeit von Unicef ein. „Unsere Haltung in der Welt ist wichtig, auch wenn wir nicht am ganz großen Rad drehen. Aber vielleicht sind wir in der Weltgeschichte das Tüpfelchen auf dem i.“ Man arbeite daran, die Welt zu einem Ort zu machen, an dem jedes Kind in Geborgenheit aufwachsen kann, und habe diesbezüglich auch schon Erfolge erreicht.

Damit die Gastgeberin internationale Speisen servieren konnte, hatten viele Unicefler Vorspeisen aus anderen Ländern zubereitet oder Kuchen für das Dessertbuffet gebacken.