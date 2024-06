Die Ministerin

Langen habe ihr Wirken in herausragender Weise in den Dienst der Gesellschaft gestellt, sagte die Ministerin. In ihrer Arbeit sei stets das „Wir“ entscheidend, nicht das „Ich“. Sie habe sich dabei insbesondere denen zugewandt, die sich am wenigsten selbst helfen können – und doch unsere Zukunft sind: Kindern. „Dieses Engagement stärkt letztlich auch die Demokratie“, betonte Gentges aus Anlass dieser Würdigung, die von Nathan Langen und Lucas Linh eindrucksvoll musikalisch begleitet wurde.