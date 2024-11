Der Lörracher Donat Miftari, 17 Jahre alt und Mitglied des Unicef-Juniorbeirats, hat an einem Treffen im Schloss Bellevue in Berlin teilgenommen. Gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Juniorbeirats führte er ein Gespräch mit Dörte Dinger, „Staatssekretärin und Beraterin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie Beraterin von Bundeskanzler Olaf Scholz“, so eine Mitteilung an die Medien. Im Zentrum der Diskussion standen aktuelle politische Themen, darunter der Bruch der Ampelkoalition. Donat Miftari und die anderen Jugendlichen brachten ihre Perspektiven und Anliegen zur Sprache. Im Anschluss an das Gespräch begrüßte Bundespräsident Steinmeier die Mitglieder des Juniorbeirats. „Er zeigte sich beeindruckt von ihrem Engagement und betonte die Bedeutung junger Stimmen in politischen Entscheidungsprozessen“, heißt es. „Die Gespräche haben mich in meinem politischen Engagement für Unicef noch bestärkt“, so Miftari nach dem Treffen.