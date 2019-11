Union gegen Hertha Um die Nummer eins in Berlin: Derby der Fußball-Kulturen

"Ich wurde, weil ich ja in West-Berlin aufgewachsen bin, fußballmäßig durch Hertha sozialisiert", erklärte Günther Jauch, einer der bekanntesten TV-Gesichter des Landes, vor dem ersten Stadt-Derby 1. FC Union gegen Hertha BSC in der Bundesliga. Der noch in der DDR geborene Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting dagegen sagte deutlich: "Auf meiner Mütze steht: Berlin sieht rot!" Mit diesem Motto geht der Aufsteiger aus Berlin-Köpenick in das pikante Duell gegen den etablierten Erstligisten aus Charlottenburg.

Natürlich prallen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im nur 22.012 Zuschauer fassenden Stadion An der Alten Försterei, das zum Derby Rot gegen Blau-Weiß locker die fünffache Kapazität vertragen hätte, zwei völlig verschieden geprägte Fußball-Kulturen aufeinander. Auf der einen Seite der 1966 als einer von zehn DDR-Fußballclubs gegründete 1. FC Union, der sich vor und nach der politischen Wende durch viele Widrigkeiten kämpfte und nun in der Beletage des wiedervereinten deutschen Fußballs angekommen ist. Gegenüber steht Bundesliga-Gründungsmitglied Hertha, schon 1930 und 1931 deutscher Meister, im eingemauerten Westberlin mehr Hoffnungsträger als Spitzenteam und heute mit neuen Investor-Millionen auf dem angestrebten Weg in die Top-Klasse.