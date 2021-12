UNO-Flüchtlingshilfe Erderwärmung treibt Millionen in die Flucht

Ruhenstroth-Bauer beklagte neben der Lage in Afghanistan und dem anhaltenden Sterben "an der tödlichsten Grenze unseres Kontinents, dem Mittelmeer", die Situation an der belarussisch-polnischen Grenze. Es sei inakzeptabel, dass dort Menschen umkämen und das Leben anderer gefährdet werde. Es müsse darum gehen, Todesfälle zu verhindern und die Menschen an sicheren Orten in Belarus unterzubringen. Seit Wochen versuchen zahlreiche Migranten, von Belarus über die EU-Außengrenzen nach Polen oder in die baltischen Staaten zu gelangen.