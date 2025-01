Unterführung in Schlechtnau: Barrierefreie Lösung zeichnet sich ab

Oliver Gassenmeier, Baudirektor des Regierungspräsidiums Freiburg, zeigt sich bei dem Treffen offen für eine Kompromisslösung und wolle prüfen, ob eine Ampellösung in Kombination mit dem Erhalt der bestehenden Unterführung möglich ist, heißt es in der Mitteilung Hagmanns. Dies könnte zwar laut Gassenmeier zu Verzögerungen in der Planung führen, langfristig aber einen wesentlichen Mehrwert für alle und insbesondere für mobilitätseingeschränkte Fußgänger im Dorf bedeuten.