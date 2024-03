Unterhaltung: Das sind die Streaming-Tipps für die Woche

Verwirrend: "Constellation"

Trotz intensiver Forschung ist das Weltall in weiten Teilen immer noch ein Mysterium. Was die Menschen vor allem bewegt, ist die Frage: Gibt es dort draußen irgendwo intelligentes Leben? Darum kreist auch die Science-Fiction-Serie "Constellation" bei Apple TV+. Auf der internationalen Weltraumstation ISS gibt es einen verheerenden Zwischenfall. An Bord war auch die Astronautin Jo, die nach dem Unfall auf die Erde zurückkehrt, zu ihrer Tochter. Doch sie ist nicht mehr die, die sie früher mal war. Jo wird von Halluzinationen verfolgt und macht verstörende Beobachtungen. Die Hauptrolle in diesem düsteren, actiongeladenen Drama spielt Noomi Rapace ("Prometheus - Dunkle Zeichen"), die das Rätsel um die Geschehnisse im Weltall unbedingt aufklären will.

Sehnsuchtsvoll: "The Walking Dead: The Ones Who Live"

"The Walking Dead" geht erneut mit einem Spin-Off an den Start. "The Ones Who Live" widmet sich der Liebesgeschichte zwischen dem Polizisten Rick Grimes und der Schwertkämpferin Michonne Hawthorne. Beide haben die Zombie-Apokalypse mit mörderischen Untoten überlebt, sind aber durch dramatische Ereignisse getrennt worden. Nun setzen sie alles daran, sich und ihre Liebe in einer zerstörten und verstörenden Welt zu finden. Zu sehen sind die sechs Folgen der Miniserie bei Magenta TV, mit den altbekannten "Walking Dead"-Darstellern Andrew Lincoln ("Tatsächlich... Liebe") und Danai Jekesai Gurira ("Black Panther") in den Hauptrollen.