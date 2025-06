Unterhaltung: Die Schallbacher Kulturtage sind zu Ende

Hagen weiß auch aus dem von Johnny Cash her bekannten alten Gospel „Wayfaring Stranger“ ein Gefühl herauszuschälen und den All Time-Hit „What a Wonderful World“ in bewährter Jazzmanier aufzuführen. Ihre Welt ist aber genauso die Welt der Klassik und der Kirchenmusik, wenn man die vielseitige Choraltrilogie gehört hat, wo in der Mitte der Bach-Choral „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ steht, umrahmt von dem Flatbush-Waltz des New Yorker Klezmermusikers Andy Statman und Wäldeles eigener Komposition „Blue Rose“, einer Art Road-Stück: ein sehr romantisches Lied vom Unterwegssein auf der Straße.

Mal innig, mal pulsierend

Aber nicht nur in den gesungenen, sondern auch in den reinen Instrumentalwerken spürt man die künstlerische Partnerschaft dieses Duos, ein Zusammenspiel von schöner Ausgeglichenheit, klanglich wie von der Interpretationshaltung her. Bei den jazzigen Nummern werfen sich die beiden die Motive wie Spielbälle zu und kitzeln die musikalischen Höhepunkte aus ihrem Auftritt: ein wahres Duo in vollendetem Gleichklang, bald innig, bald kraftvoll, mal dynamisch, mal pulsierend.