Unterhaltungsshow "Wetten, dass..?" zum letzten Mal mit Thomas Gottschalk

Die Show am Samstag soll noch einmal alles aufbieten, was zu "Wetten, dass..?" gehört: verrückte Wetten, Stars und einen schlagfertigen Moderator. Das Publikum darf mit einem Gottschalk-typischen Gagfeuerwerk rechnen, wenn auch vielleicht ein wenig gebremst: "Ich feuere ja immer aus der Hüfte, aber inzwischen überlege ich schon mal, bevor ich etwas sage", so Gottschalk zur dpa.

Sinnbild deutscher Fernsehunterhaltung

Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge will jeder Vierte (26 Prozent) Gottschalks "Wetten, dass..?"-Abschied anschauen. Allerdings gaben davon sieben Prozent an, die Sendung nicht live, sondern zu einem späteren Zeitpunkt in der ZDF-Mediathek sehen zu wollen.

"Wetten, dass..?" ist seit dem Start am 14. Februar 1981 zum Sinnbild deutscher Fernsehunterhaltung geworden. Erfinder Frank Elstner moderierte die ersten 39 Folgen. Sein Nachfolger Gottschalk kam im September 1987 und drückte der Show seinen Stempel auf. Fast 21 Millionen Menschen sahen seine erste Sendung.

Wie es mit "Wetten, dass..?" nach dem Ende der Ära Gottschalk weitergeht, ließ das ZDF bisher offen. Die Entscheidung soll nach der Sendung getroffen werden.