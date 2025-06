Unterkünfte in Steinen: Es mangelt an Unterbringungen für Flüchtlinge

Mohr kritisierte den Landkreis, der der Gemeinde Flüchtlinge zuweise, aber gleichzeitig aufgrund der Haushaltslage der Gemeinde Investitionen für Gebäude, in denen die Flüchtlinge untergebracht seien, verbiete.“

Container sehr teuer

Gescheitert ist auch die Anmietung des Gebäudes Robert-Bosch-Straße 3 im Industriegebiet, in dem die Firma Rotzler früher ihre Büros hatte, wie Bürgermeister Gunther Braun berichtete. „Wir wollten eine Anschlussunterbringung darin einrichten, der Landkreis eine Gemeinschaftsunterkunft“, so Braun am Mittwoch auf Anfrage. Der Besitzer habe zu hohe finanzielle Ansprüche gestellt, so dass die Anmietung nicht zustande kam. Den Preis für die Immobilie hoch zu treiben, indem man zwei Behörden gegeneinander ausspiele, sei inakzeptabel. Ideal für die Unterbringung von Flüchtlingen seien Ein-Zimmer-Appartements, so Braun. Container seien „unverschämt teuer“.