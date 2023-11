Unterkunft für Geflüchtete in Zell: In Sachen Hochwasserschutz bleiben Fragezeichen

Nur wenige Zentimeter

Ein aktuelles Gespräch mit dem Landratsamt habe ergeben, dass die Hochwassergefahr auf dem Gelände zwischen der Bundesstraße und der Wiese als marginal angesehen werde. Selbst ein sogenanntes 100-jähriges Hochwasser führe nur zu einem Wasseranstieg der Wiese von wenigen Zentimetern, hätten die Ingenieure errechnet. Ortsvorsteher Zimmermann erinnerte daran, dass Bebauungspläne in der Spanimatt immer durch den Hinweis auf die Hochwassergefahr abgelehnt worden seien. Ein Widerspruch bleibe also. Für Bürgermeister Peter Palme ist entscheidend, dass die drei Zeller Sporthallen von Belegungen durch Flüchtlinge verschon bleiben.

Veranstaltung in der Halle

Die Informationsveranstaltung mit der Landrätin Marion Dammann beginnt am Montag, 4. Dezember, um 19 Uhr in der Halle Atzenbach. Der Rat der Stadt Zell wird in seiner Sitzung wohl am 18. Dezember über die geplante Flüchtlingsunterkunft entscheiden.