Unternehmen Siemens will Milliarden in Asien, USA und Europa investieren

Aktuell kündigte Siemens den Bau einer neuen High-Tech-Fabrik in Singapur mit 400 Arbeitsplätzen für 200 Millionen an. Zudem wird das Werk im chinesischen Chengdu für 140 Millionen Euro erweitert, wobei ebenfalls 400 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Beide Fabriken stellen Automatisierungstechnologie für Maschinen und Produktionsanlagen her.

Bereits etwas länger bekannt sind Investitionen unter anderem in Tschechien, Amberg, Frankfurt und den USA. Parallel zu den 2 Milliarden Euro Investitionen will Siemens seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung erhöhen. Sie sollen um 500 Millionen über Vorjahr liegen, was insbesondere den Bereichen künstliche Intelligenz und industrielles Metaversum zugute kommen wird, in denen Siemens unter anderem mit Nvidia und Microsoft zusammenarbeitet. In beiden Zahlen ist dabei die Mehrheitsbeteiligung an Siemens Healthineers enthalten. Bei den bisher bekannten Investitionen macht das laut Busch 260 Millionen aus.