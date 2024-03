Unternehmertreffen in Rheinfelden: Infos und gute Ratschläge

Wie man gemeinsam Fachkräfte gewinnen und auch binden kann, zeigte darüber hinaus Andrea Flum, Projektleitern Marketing und Kommunikation der Wirtschaftsregion Südwest, auf, während Benedikt Kißlinger, Abteilungsdirektor Firmenkundenberatung der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, über „Unternehmensnachfolge mit System“ referierte.

Das Sammelsurium öffentlicher Förderprogramme mit dem Fokus auf Innovation und Digitalisierung skizzierte Alexander Vatovac von der IHK Hochrhein-Bodensee. Er machte den anwesenden Unternehmern Mut, die eine oder andere Förderoption ins Auge zu fassen. Für Verwunderung sorgte dabei die Tatsache, dass bislang nur wenige Unternehmer das breit angelegte Angebot an Fördermöglichkeiten in Anspruch genommen habe. Über die Gründe könne man nur spekulieren. Oftmals wird jedoch auf die Komplexität, ein Zuviel und das Zurechtfinden im Förderdschungel als Hindernisgrund angegeben.

Grüße aus der Politik

Grußworte richtete Oberbürgermeister Klaus Eberhardt an den Unternehmertreff, so auch im Namen seiner ebenfalls unter den Gästen weilenden Amtskollegen Christine Trautwein-Domschat (Schwörstadt) und Tobias Benz aus Grenzach-Wyhlen. Gleichzeitig forderte er die anwesenden Unternehmer dazu auf, „etwas zu unternehmen“, und sprach sich für weitere Gewerbeansiedlungen in Rheinfelden aus.