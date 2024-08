Das Schiff war mehrere Tage in der Millionenstadt zu Gast. "Die Musik wurde beim Einlaufen in London gespielt", bestätigte ein Sprecher der Marine der Deutschen Presse-Agentur. "Die Auswahl obliegt dem Kommandanten und hatte keine tiefere Bewandtnis."

Die BBC postete den Ausschnitt mit einem Tränen lachenden Smiley auf der Plattform X: "Also, das ist auf der Themse passiert... Ton an!" Die Zeitung "Telegraph" berichtete ebenfalls über den Auftritt. Im Clip ist zu sehen, wie mehrere Männer in der Nähe der Tower Bridge an Deck stehen. Dazu ertönt "The Imperial March (Darth Vader's Theme)".