Unwetter Brände, Überflutungen, Verwüstungen: Schäden durch Gewitter

Haus gerät bei Gewitter in Brand

In Ludwigshafen in der Pfalz geriet während eines Gewitters ein Zweifamilienhaus in Brand. Das Feuer sei im Dachstuhl ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Ein Blitzeinschlag sei nicht ausgeschlossen, die genau Brandursache müsse noch geprüft werden. Die fünf Bewohner des Hauses blieben unverletzt und kamen bei Angehörigen unter. Die Höhe des Schadens wird auf bis zu 100.000 Euro geschätzt.

Im Hunsrück konnten Camper nach heftigen Regenfällen nicht mehr zum Zeltplatz des Technofestivals Nature One anreisen. "Die Flächen sind zu nass, die Zufahrten selbst mit Baggern und Schotter kurzfristig nicht ausreichend auszubessern", teilte der Veranstalter am Freitagvormittag mit. Nicht betroffen sei die Anreise zum eigentlichen Festival.

Zeltlager im Sauerland geräumt

In Nordrhein-Westfalen dagegen verursachten die Unwetter keine größeren Schäden. Aus polizeilicher Sicht habe es keine herausragenden Einsatzlagen gegeben, sagte eine Sprecherin der Landesleitstelle in Düsseldorf. Die meisten Einsätze wegen vollgelaufener Keller und über die Ufer getretener Bäche hatten die Feuerwehren in Ostwestfalen-Lippe zu bewältigen - vor allem im Kreis Höxter. Im Sauerland wurden zwei Zeltlager geräumt.

Am Freitagvormittag galten in drei Landkreisen im Norden Thüringens Unwetterwarnungen des DWD wegen möglichem mehrstündigem Starkregen. Am Nachmittag sollte sich das Wetter etwas beruhigen.