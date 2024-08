Laut DWD kam in Pillnitz im Dresdner Osten mit 71 Litern pro Quadratmeter pro Stunde die landesweit größte Menge Regen herunter, im benachbarten Stadtteil Hosterwitz 51 Liter und in Dippoldiswalde 41 Liter, sagte die DWD-Meteorologin. "Die Gewitter werden in der Nacht aufhören, aber es kann trotzdem noch stark regnen", sagte die Meteorologin.