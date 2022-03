Unwetter Historische Überschwemmungen in Australien

300.000 Menschen im Bundesstaat New South Wales sollten sich bereit machen, um notfalls auch kurzfristig in Sicherheit gebracht werden zu können, sagte Steph Cooke, die Regionalministerin für Rettungsdienste. Sie forderte Betroffene auf: "Bitte packen Sie eine Tasche und Ihr Mobiltelefon samt Ladegerät".

Auslöser für das Extremwetter ist ein sich nur langsam bewegendes Tiefdruckgebiet. Dieses ziehe nun vom Norden in Richtung Süden. Die Millionenstadt Sydney und die Südküste von New South Wales müssten sich auf "starken bis sintflutartigen Regen" einstellen, warnten Meteorologen. In Sydney, der größten Stadt in Down Under, war es zuletzt bereits zu Überschwemmungen gekommen - Experten zufolge war es der nasseste Sommer in der Metropole seit 30 Jahren.