Unwetter im Tessin Neue Unwetterwarnung: Tal im Tessin wird evakuiert

Das Gelände im Bavonatal habe sich am vergangenen Freitag durch die Wassermassen eines kleinen Zuflusses zur Maggia stark verändert. Der Zufluss war erheblich angeschwollen und hatte Gelände überflutet. Es sei nun schwierig, vorherzusagen, was bei neuen, selbst weniger starken Regenfällen passiere, so die Kantonspolizei. Der Krisenstab habe deshalb aus Vorsicht beschlossen, fast alle Einwohner in Sicherheit zu bringen. Die Zufahrtsstraßen sollen anschließend gesperrt werden.