Unwetter in Asien Super-Taifun "Kong-rey" wütet auf Philippinen und in Taiwan

Verletzte und Vermisste in Taiwan

"Kong-rey" zog derweil weiter in Richtung der ostasiatischen Insel Taiwan, wo eine landesweite Warnung galt. Vor dem erwarteten Anlanden des Sturms am Nachmittag (Ortszeit) im Osten der Insel fiel der Schulunterricht aus, viele Geschäfte sowie die Börse blieben zu. An verschiedenen Orten wurden insgesamt mehr als 8.600 Menschen in Sicherheit gebracht. Im osttaiwanischen Taroko Nationalpark suchten die Behörden zudem zwei tschechische Touristen, zu denen der Kontakt abgebrochen war.