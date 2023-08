Bei einem Motorradtreffen im schwäbischen Nördlingen wurden in der Nacht zu Freitag zahlreiche Biker vom Unwetter überrascht. Zehn Menschen seien von umherfliegenden Teilen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Drei von ihnen kamen ins Krankenhaus.

Streckensperrungen und Zugausfälle

In mehreren Regionen in Bayern und Baden-Württemberg gab es Streckensperrungen im Regionalverkehr der Bahn - vor allem wegen umgestürzter Bäume. Die Deutsche Bahn teilte dazu mit: "Es ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen." Bahnpendler mussten am Morgen mit kurzfristigen Ausfällen rechnen. Einzelne Streckenabschnitte der Münchner S-Bahn seien nach einer Komplettsperrung in der Nacht immer noch gesperrt, teilte die Bahn am frühen Freitagmorgen mit.