Offenbach - Deutschland steht verbreitet stürmisches Wetter bevor. An den Küsten sowie im höheren Bergland seien sogar schwere Sturmböen oder orkanartige Böen zu erwarten, auf dem Brocken - dem höchsten Berg Norddeutschlands - werde Orkanstärke erreicht, hieß es am Morgen in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).