Es gab Warnungen vor Überschwemmungen und Stromausfällen. Am Vorabend waren noch Hunderttausende Haushalte in Großbritannien und Irland ohne Strom. Auf den Bahnstrecken wurden erhebliche Störungen erwartet.

Am Samstag waren wegen "Darragh" bereits zahlreiche Bahnverbindungen, Flüge und Fähren abgesagt worden. Zwei Männer starben. In Erdington bei Birmingham und in der Nähe des nordenglischen Orts Longton waren Bäume auf Autos gekracht.