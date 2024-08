Unwetter Sturm "Debby" sorgt für Überschwemmungen im Südosten der USA

Das Zentrum des Sturms hatte sich nach Angaben des US-Wetterdienstes zuletzt wieder zurück über das Meer bewegt. Dort werde "Debby" in den kommenden Stunden an Kraft gewinnen. Die Experten erwarten, dass der Sturm dann am Donnerstag in South Carolina erneut auf Land trifft. Der Wetterdienst warnte vor "potenziell historischen" Regenmengen in Teilen von South Carolina und dem Nachbarstaat North Carolina. Auch vereinzelte Tornados seien möglich.