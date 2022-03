Unwetter Überflutungen in Sydney: Evakuierungsbefehle für Vororte

Starkregen habe vor allem im Südwesten der größten Stadt des Landes zu neuen Überflutungen geführt, teilten die Behörden am Dienstag mit. Zahlreiche Straßen etwa im Vorort Camden standen unter Wasser, viele Schulen in der Region New South Wales blieben geschlossen. Evakuierungsbefehle gab es für etwa ein Dutzend Vororte.

Meteorologen warnten vor Sturzfluten infolge von "intensiven Niederschlägen und einem sehr gefährlichen Gewitter" speziell in Sydney und Hawkesbury sowie in den Blue Mountains. Das nasse Wetter werde voraussichtlich noch weiter anhalten, sagte Dean Narramore vom Bureau of Meteorology. "Es liegen harte 24 Stunden oder sogar 48 Stunden vor uns", zitierten australische Medien den Experten. "Und selbst wenn der Regen am Mittwoch und Donnerstag aufhört, führen die Flüsse noch immer Hochwasser."