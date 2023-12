Unwetter: Wirbelsturm kommt auf Südindien zu

Auch der Flughafen der Großstadt war zeitweise überflutet, was zum Ausfall mehrerer Flüge führte. Zudem brach die Stromversorgung teils zusammen. Der Niederschlag kam mit dem herannahenden Wirbelsturm Michaung, der das indische Festland im Bundesstaat Andhra Pradesh laut dem meteorologischen Dienst am Nachmittag (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h und heftigen Schauern erreichen soll.

Die Behörden in betroffenen Regionen riefen die Einwohner auf, drinnen zu bleiben und möglichst von zu Hause aus zu arbeiten. Teils blieben Schulen am Dienstag geschlossen und Fischer sollten nicht zur See fahren. Im Vorfeld des Sturms waren Tausende Menschen in Küstengebieten zur Sicherheit in temporäre Unterkünfte gebracht worden.