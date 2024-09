Der Rest der deutschen Familie - die Eltern des Babys und der Großvater - konnte sich nach Angaben der Feuerwehr in der vergangenen Nacht während der Überschwemmung auf dem Dach ihres Ferienhauses retten. In der Nacht zu Dienstag hat es in der Gegend rund um Pisa und Livorno in der bei Urlaubern beliebten Region Toskana stark geregnet. In der Gemeinde Montecatini Val di Cecina lief der Bach Sterza über die Ufer und überschwemmte den Ort.

Die Suche nach den beiden Vermissten läuft seit der Nacht, wie der Feuerwehr-Sprecher sagte. An der Suche sind demnach Taucher, Hundeführer sowie reguläre Einsatzkräfte beteiligt.