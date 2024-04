Urban Mining: Der Umwelt zuliebe: Heidelberg baut aus alten Häusern neue

"Wenn wir so auf 90 Prozent kommen, dann wären wir zufrieden", sagt der Erste Bürgermeister Jürgen Odszuck zwischen Bauzäunen. Mithilfe eines Programms hat die Stadt insgesamt rund 466.000 Tonnen Baumaterialien in einem Kataster erfasst. Heidelberg will stadtweit Baustoffe wiederverwerten - und damit Vorreiter beim sogenannten Urban Mining sein.

Ökonomin Sarah Lichtenthäler vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln kennt kein vergleichbares Projekt in dem Umfang inklusive Kataster. Felix Müller, Experte für Urban Mining beim Umweltbundesamt, sagt über das Projekt: "Es ist schon bemerkenswert, wie systematisch dort an Lösungen für ein Urban Mining im Bauwesen gearbeitet wird" - und wie viele Ressourcen etwa in das detaillierte Kataster investiert würden.