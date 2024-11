Urlaub statt Finale Zverevs Grand-Slam-Jagd: "Die nächsten sechs, sieben Jahre"

Am Montag steht für Zverev noch im Allgäu ein Wohltätigkeitsevent an. Am Dienstag fliegt der 27 Jahre alte Hamburger auf die Malediven. Auf einen Einsatz bei der Davis-Cup-Endrunde in der kommenden Woche in Malaga verzichtet Zverev, um sich in der kurzen Saisonpause und nach seinen gesundheitlichen Problemen zu erholen.