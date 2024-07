Urlaubsplanung: Lesetipps der Stadtbibliothek: Ein gutes Buch ist Urlaub vom Alltag

In „Wildfire“ erzählt Autorin Hannah Grace von der jungen Aurora, die auf einem Sommercamp arbeitet und dort ausgerechnet Russ, ihren letzten One-Night-Stand, wieder trifft. Doch im Camp sind Beziehungen zwischen den Betreuern strengstens verboten. Werden die beiden damit klarkommen? Ein Buch, das nicht nur gute Zeiten beschreibt und dabei spannend bis zum wunderschönen Happy End bleibt.

„Über die See“ Auf einer Fahrt in die Tropen, kurz hinter den Azoren, richtet die Besatzung eines Containerschiffs eine ungewöhnliche Bitte an die Kapitänin: Sie möchten einmal hier, auf dem offenen Meer, schwimmen gehen. Das hat es noch nie gegeben.

Zu ihrer eigenen Überraschung und wider jede Vernunft lässt die Kapitänin sich darauf ein. Die Maschinen werden gestoppt, der Radar und die Funkverbindung abgestellt. Das Schiff treibt auf offener See. Zurück bleibt die Kapitänin allein auf dem Schiff, mit all den Zweifeln, ob sie das Richtige entschieden hat. Kann sie der Mannschaft vertrauen? Werden die Männer zurückkommen?

Bibliotheksleiterin Sabine Dietrich hat der Roman „Über die See“ von Mariette Navarro begeistert. Sinnlich und mit großer Sprachkraft erzählt die Autorin von vermeintlichen Sicherheiten, Selbstbehauptung und Selbstzweifeln und der Seelenwelt einer Schiffsgemeinschaft auf hoher See.

Auch sonst hat die Stadtbibliothek für alle, die in Urlaub fahren oder zuhause bleiben, in der Ferienzeit etliches zu bieten. Wer mit leichtem Gepäck verreisen will, kann dies problemlos tun: Aktuell stehen in der „Onleihe Dreiländereck“ für die Urlaubszeit rund 13 000 E-Books, E-Magazines, E-Papers und E-Audios als Download zur Verfügung. Und Lesenachschub gibt es auch unterwegs: ein Internetzugang genügt. Wer noch keinen eigenen E-Reader oder ein Tablet besitzt, kann sich dieses ebenfalls in der Stadtbibliothek ausleihen, so die Mitteilung der Stadt. Und wer sich nicht selbst überlegen möchte, welche Medien er für sich oder seine Kinder mit in den Urlaub nehmen will, kann die Urlaubsaktion „Wir packen Ihren Koffer“ nutzen. Bis 31. August können Interessierte eine Woche vor Urlaubsstart per Mail an stadtbibliothek@loerrach.de oder vor Ort per Flyer ihre Medien-Wünsche mitteilen. Kurzum: Vorbeischauen lohnt sich.