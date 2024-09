Urteil am Landgericht Mosbach "Life Coach" soll in Haft - Geiselnahme und Vergewaltigung

Im Oktober 2022 gelang es einem Opfer, einen Notruf abzusetzen. In der folgenden Nacht durchsuchten Einsatzkräfte das Haus und nahmen die Angeklagten fest. Der Hauptangeklagte kam vorübergehend in eine psychiatrische Einrichtung, sitzt aber seit Mai 2023 in Untersuchungshaft.

Hohe Nachfrage nach Coachs - aber keine geschützte Berufsbezeichnung

Coach ist in Deutschland keine geschützte Berufsbezeichnung. Am Kultusministerium in Stuttgart sitzt eine interministerielle Arbeitsgruppe zum Thema Sekten und Psychogruppen. Diese verweist darauf, dass es für Coachs keine Prüfung oder berufliche Qualifikation gebe. Jeder könne sich Coach nennen. "Der Erfolg des Coachs hängt daher vor allem auch mit seiner Persönlichkeit und seinem Auftreten zusammen", sagt Mirijam Wiedemann von der Arbeitsgruppe. "Insbesondere seit der Pandemie beobachten wir eine hohe Nachfrage im Bereich des Persönlichkeits- oder Lifecoachings. Menschen suchen durch Coaching-Angebote vor allem Halt und Führung auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen, glücklichen Leben."

Professionelles Coaching finde in der Regel auf Augenhöhe statt, sagte Wiedemann. "Dubiose Life-Coachs etablieren jedoch nicht selten eine "Meister-Schüler"-Beziehung. Dabei werden Universalansprüche und Abhängigkeitsverhältnisse geschaffen, die auch mit einer Isolierung vom bisherigen sozialen Umfeld einhergehen können."