Wie das Landgericht Freiburg auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, ist der Angeklagte bereits am 23. September des vergangenen Jahres wegen Betrugs in 150 Fällen unter Auflösung der im Strafbefehl des Amtsgerichtes Lörrach vom 29. Mai 2021 gebildeten Gesamtstrafe unter Einbeziehung der dort festgesetzten Einzelstrafen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt worden. Dazu kommt eine zusätzliche Verurteilung wegen Betrugs in 169 Fällen zu einer weiteren Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten.

Das Gericht ordnete außerdem die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von knapp 4,7 Millionen Euro an. Der Angeklagte muss überdies die Kosten des Verfahrens tragen. Rechtskraft erlangte das Urteil am 1. Oktober.