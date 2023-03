"Die "Soko Nightlife" hat insgesamt Abgründe, auch menschliche Abgründe aufgetan", sagte die Staatsanwältin. Der Ruf der Münchner Polizei und das Vertrauen der Bürger hätten massiv gelitten.

Richterin: Angeklagte habe "Pech gehabt"

Der Anwalt des Angeklagten betonte in seinem Plädoyer, "dass mein Mandant mit der "Soko Nightlife" ja gar nichts zu tun hat. Alles, was wir hier heute haben, sind Zufalls- und Abfallprodukte." Die Richterin sprach in ihrer Urteilsbegründung ebenfalls von einem "Zufallsfund" und sagte, der Angeklagte habe "Pech gehabt", im Zusammenhang mit der "Soko Nightlife" ins Visier der Ermittler geraten zu sein. In anderen Fällen wären die Ermittlungen womöglich eingestellt worden. Sie betonte: "Man muss hier auch die Kirche im Dorf lassen." Ein Freispruch sei aber nun mal nicht möglich, da strafbare Handlungen vorlägen. "Mitgehangen, mitgefangen."