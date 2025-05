Ravensburg - Weil er die Schamlippen seiner Freundin verstümmelt und mit Drogen gehandelt haben soll, ist ein 26-Jähriger zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht Ravensburg sah es als erwiesen an, dass der Fachinformatiker seine damalige Partnerin in einer Art ritueller Zeremonie verstümmelt hatte. Die Tat spielte sich demnach im Herbst 2021 in seiner Wohnung in Leutkirch im Allgäu ab.