Urteil Stornierung bei Problemen mit der Rückreise möglich

Im Gesetz ist also nur von der Beförderung "an den Bestimmungsort" die Rede. Laut BGH kann es aber "auch von Bedeutung sein, ob der Reisende davon ausgehen kann, dass die Rückreise nach Ende des Reisezeitraums ebenfalls ohne wesentliche Beeinträchtigungen möglich sein wird". In der Regel sei es einem Reisenden nicht zumutbar, "an den Bestimmungsort zu reisen, wenn nicht gewiss ist, wie und wann er den Bestimmungsort nach Abschluss der Reise verlassen kann".