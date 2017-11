US-Basketball NBA: Nowitzki verliert mit Dallas gegen Brooklyn

Nachrichten-Ticker

10:04 Arbeitslosenzahl sinkt im November auf 2,368 Millionen

Nürnberg - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist auf 2,368 Millionen gesunken. Das ist der niedrigste Wert in einem November seit dem Jahr 1991. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Erwerbslosen um 164 000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,3 Prozent. BA-Vorstandsmitglied Valerie Holsboer sagte in Nürnberg, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern stiegen auf hohem Niveau weiter kräftig an.

09:58 China sieht Stopp für Öllieferungen nach Nordkorea skeptisch

Peking - China hat mit Zurückhaltung auf die Forderung der USA reagiert, seine Öllieferungen an das benachbarte Nordkorea zu stoppen. Die chinesische Regierung sei stets dafür eingetreten, die vom UN-Sicherheitsrat beschlossenen Sanktionen umzusetzen, sagte Außenamtsprecher Geng Shuang in Peking. Eine Lösung des Konflikts müsse durch "Verhandlung und Dialog" erreicht werden. Ein militärisches Eingreifen sei dagegen keine Option. Im Einklang mit bisherigen UN-Sanktionen hatte China seine Öllieferungen an Nordkorea im Oktober beschränkt, aber nicht komplett eingestellt.

09:55 Arbeitslosenzahl sinkt im November auf 2,368 Millionen

Nürnberg - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im November im Vergleich zum Vormonat um 20 000 auf 2,368 Millionen gesunken. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Erwerbslosen um 164 000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,3 Prozent.

08:52 US-Tüftler plant Raketenflug für kommende Woche

Los Angeles - Der US-Amerikaner Mike Hughes hält an seinen Plänen für einen riskanten Flug in einer selbstgebauten Rakete offenbar fest. Das Experiment könne nun möglicherweise am kommenden Montag stattfinden, wie der Sender Fox 5 berichtete. Der Tüftler und Stuntman hat seine selbstgebastelte Rakete auf einem Privatgrundstück in dem kleinen Ort Amboy in der kalifornischen Mojave-Wüste aufgebaut. Hughes will mit seinem Flug über die Wüste nachweisen, dass die Erde eine Scheibe sei, wie er auf seiner Facebook-Seite schreibt.

08:50 Trump-Schwiegersohn angeblich zu Russlandaffäre befragt

Washington - Der Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, soll Berichten zufolge in diesem Monat von Ermittlern zu der Russlandaffäre befragt worden sein. Dabei sei es um ein Treffen Kushners mit dem russischen Botschafter und Trumps ehemaligem Sicherheitsberater Michael Flynn in der Übergangsphase nach der US-Präsidentenwahl gegangen sein, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Ermittlerkreise. Die Ermittler versuchen herauszufinden, ob Personen aus Trumps Umfeld mit Russland zusammengearbeitet haben, um die Präsidentenwahl zu beeinflussen.