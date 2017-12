US-Basketball NBA: Theis bricht sich die Nase - Schröder verliert

Nachrichten-Ticker

08:06 Gabriel fordert SPD zu Kurskorrektur auf

Berlin - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat die Distanz der SPD zu ihren klassischen Wählerschichten beklagt. In einem Gastbeitrag für das Nachrichtenmagazin "Spiegel" forderte er von seiner Partei eine Kurskorrektur. "Umwelt- und Klimaschutz waren uns manchmal wichtiger als der Erhalt unserer Industriearbeitsplätze, Datenschutz war wichtiger als innere Sicherheit", schrieb der frühere Parteivorsitzende. Stattdessen müsse sich die Sozialdemokratie wieder stärker um jene Teile der Gesellschaft kümmern, "die mit diesem Schlachtruf der Postmoderne "Anything goes" nicht einverstanden sind.

07:54 NBA: Theis bricht sich bei Boston-Niederlage die Nase

Boston - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat sich bei der 97:105 -Niederlage seiner Boston Celtics gegen die Utah Jazz die Nase gebrochen. Dies bestätigte Bostons Trainer Brad Stevens nach dem Spiel. Der NBA-Rookie erlitt die Verletzung im ersten Viertel, nachdem er unter dem Korb den Arm von Gegenspieler Ekpe Udoh ins Gesicht bekam. Mit blutender Nase musste der Ex-Bamberger das Parkett verlassen. Ob Theis die beiden Auswärtsspiele in Memphis und bei den Indiana Pacers mitmachen wird, ließ der Celtics-Coach noch offen.

07:31 Ministerpräsident: Sondierungszeitplan "ambitioniert, aber machbar"

Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hält den Zeitplan seiner Partei für Sondierungsgespräche mit der Union für "ambitioniert, aber machbar". Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Weil, der dem Sondierungsteam der SPD angehören wird: "Es kommt darauf an, sich in konzentrierten Gesprächen über wesentliche inhaltliche Eckpunkte zu verständigen." Die Sondierungen sollen nach Vorstellungen der SPD so früh wie möglich Anfang Januar beginnen und in der zweiten Januarwoche abgeschlossen werden.

06:44 Großbrand auf Schrottplatz: bis zu 1000 Autowracks in Flammen

Recklinghausen - Bei einem Feuer auf einem Schrottplatz in Recklinghausen sind bis bis zu 1000 Autowracks ausgebrannt. Nach Einschätzung des Betreibers liegt der Gesamtschaden im hohen sechsstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte. Die gestapelten Autos fingen am Abend aus noch ungeklärter Ursache Feuer, die Flammen schlugen bis zu 15 Meter hoch. Zeitweise brannte es auf einer Fläche von etwa 20 000 Quadratmetern, die Nachlöscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Die genaue Anzahl der ausgebrannten Fahrzeugwracks ist noch unklar. Anwohner waren durch den Brand nicht gefährdet.

06:42 CSU-Parteitag kürt Doppelspitze Seehofer und Söder

Nürnberg - Mit der Kür einer Doppelspitze aus Parteichef Horst Seehofer und Spitzenkandidat Markus Söder will die CSU ihren jahrelangen Dauer-Machtkampf beenden. Zum Abschluss des Parteitags in Nürnberg steht am Vormittag neben der turnusmäßigen Neuwahl des Parteivorstandes auch die Kür von Markus Söder zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018 an. Söder soll im ersten Quartal 2018 das Ministerpräsidentenamt von Seehofer übernehmen. Seehofer hatte seit 2008 beide CSU-Führungsposten inne, war aber nach der Pleite bei Bundestagswahl massiv intern unter Druck geraten.