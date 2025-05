US-Begehrlichkeiten: Kanada empfängt seinen König - Hilft das gegen Trump?

Carney kann den König für sich sprechen lassen

Was Charles denkt, wird auch bei der Rede nicht offenbar werden. Genau wie im Vereinigten Königreich ist die Ansprache des Monarchen bei der Parlamentseröffnung in Wirklichkeit eine Regierungserklärung des Premierministers, die vom König schlicht verlesen wird. Mark Carney kann also den König für sich sprechen lassen.

Spannend sei nun, wie weit Carney dabei gehe. "Wird es in der Rede um die kanadische Souveränität und die kanadische Nation gehen?" Die Zeremonie werde ein großer Moment werden, auf den die Augen der Welt gerichtet sein werden, ist sich Prescott sicher.

Im Drahtseilakt steckt auch eine Chance

Es ist das erste Mal, dass Charles als Monarch nach Kanada reist, beim vorherigen Besuch war er noch Prince of Wales. Und es ist erst das zweite Mal, dass ein Monarch in Kanada das Parlament eröffnet: Seine Mutter, Queen Elizabeth II., sorgte 1957 für die Premiere.

Für Charles und das britische Königshaus bietet der Drahtseilakt sogar auch eine Chance: In Kanada sprach sich in Umfragen zuletzt eine klare Mehrheit der Menschen für eine Abschaffung der Monarchie aus. "Es ist eine Gelegenheit für ihn, nach Kanada zu gehen und den Wert der Monarchie zu demonstrieren in diesen ungewöhnlichen Umständen", so Verfassungsrechtler Prescott.