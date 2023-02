US-Filmproduzent Steven Spielberg: Nehme Träume nie persönlich

Er habe "viele gruselige Tagträume", sagte der Filmemacher weiter. "Was ich nachts träume, macht mir keine Angst, aber was ich am Tag träume, das schon. Als wir in Amerika 100.000 Covid-Tote erreichten, dachte ich an diesen Film, den Steven Soderbergh vor Jahren gemacht hat, "Contagion", und dass das Leben nun die Kunst imitieren würde."

Von Traumdeutung hält Spielberg nicht viel: "Ich habe das Gefühl, dass ich ganz gut im Lot bin. Ich war auch noch nie in Therapie. Das Kino ist mein Psychiater. Wenn ich einen Traum habe, der nicht angenehm ist, versuche ich, ihn möglichst schnell zu vergessen." Man könne den ganzen Vormittag lang grübeln, was der Traum der letzten Nacht bedeutet haben könnte, sagte Spielberg im "Spiegel"-Interview. "Aber dann kriegt man nichts auf die Reihe."