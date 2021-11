US-Kinderserie "Sesamstraße" bekommt Bewohnerin mit asiatischen Wurzeln

"Unsere neue Freundin heißt Ji-Young und ist ein siebenjähriges koreanisch-amerikanisches Mädchen", teilte die Produktionsfirma Sesame Workshop am Montag in New York mit. Die neue Figur ist offenkundig eine Reaktion des Kinderfernsehens auf die anti-asiatischen Ausschreitungen in Amerika im Zuge der Corona-Krise.

Ji-Youngs Debüt ist am Thanksgiving-Tag am 25. November im "Sesamstraße"-Special "See Us Coming Together" (Wie wir alle zusammenkommen), das mit viel Musik Nachbarn aus dem asiatischen und dem pazifischen Raum vorstellt und unter anderem bei der Senderkette PBS läuft. "Die Mission des Sesame Workshop ist es, dass Kinder klüger, stärker und freundlicher aufwachsen." Auch die Wertschätzung jeder ethnischen Identität sei der "Sesamstraße" sehr wichtig.