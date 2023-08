New York (dpa) - Zum fünften Mal hat der US-Bestsellerautor Richard Ford seinen Protagonisten Frank Bascombe zum Helden eines Romans erkoren. In "Valentinstag" lässt der 1944 in Mississippi geborene Schriftsteller den mittllerweile 74-jährigen Frank mit seinem unheilbar kranken Sohn auf einen letzten Roadtrip gehen. Die Reise geht im Wohnmobil zu einem uramerikanischen Schauplatz, dem Mount Rushmore in South Dakota mit den vier in Stein gemeißelten Präsidentenköpfen.