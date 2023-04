US Masters in Augusta Woods stellt Masters-Rekord ein: 23. Cut in Serie

Einen Tag nach dem Wetter-Drama mit drei umgestürzten Bäumen im Augusta National Golf Club qualifizierte sich Woods bei strömendem Regen für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende. Der fünfmalige Masters-Sieger beendete am Samstag die am Vortag wegen Unwetter abgebrochene zweite Runde mit 73 Schlägen und lag mit insgesamt 147 Schlägen zur Halbzeit des ersten Major-Turniers des Jahres auf dem geteilten 49. Rang.

Der 15-malige Major-Champion zeigte am Samstag bei kühlen Temperaturen und Dauerregen seine Kämpferqualitäten. Die Folgen des schweren Autounfalls, bei dem er sich im Februar 2021 mehrfach das rechte Bein gebrochen hatte, waren auch in Augusta wieder sichtbar. Das lange Gehen über den hügeligen Golfplatz bereitete Woods große Probleme. 1997 gewanner beim Masters seinen ersten Major-Titel. 2019 schrieb er in Augusta nach langer Leidenszeit mit persönlichen Tiefpunkten und Verletzungen mit seinem fünften Masters-Sieg eines der größten Comebacks der Sport-Geschichte.