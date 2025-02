US-Militär: US-Verteidigungsminister: Vorerst keine Truppen-Reduzierung

Stuttgart/Washington - Die US-Regierung plant nach eigenen Angaben keine unmittelbare Reduzierung der Zahl amerikanischer Soldaten von Truppen in Europa. "Es gibt im Moment keine Pläne, irgendwas zu kürzen", sagte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bei einem Besuch des amerikanischen Militärs in Stuttgart. Er betonte aber: "Es besteht Einigkeit darüber, dass wir die Streitkräftelage weltweit überprüfen werden." US-Präsident Donald Trump habe an vielen Stellen andere Vorstellungen als sein Vorgänger Joe Biden. Und es wäre nachlässig, nicht überall die Truppenstärke der Streitkräfte zu überprüfen, mahnte er.