US-Notenbank Entscheidung der Fed: Weitere Zinssenkung erwartet

Lage im Überblick Kritik an Israels Vorstoß in Syrien reißt nicht ab

Israels Militär dringt nach dem Umsturz in Syrien in eine Pufferzone zu Syrien ein. Ein UN-Sprecher schließt sich der internationalen Kritik an. Doch Israel zeigt sich unbeirrt - auch im Gaza-Krieg.