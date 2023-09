US Open "Großer Champion"? Zverev vor viel Arbeit in New York

"Um ehrlich zu sein, bin ich in meinem Comeback-Jahr. Ich bin die Nummer zwölf der Welt, nicht die Nummer drei", sagte der 26-Jährige auf die Frage, ob es ihn besonders anstachele, dass sich der öffentliche Fokus in New York auf die beiden Superstars der Szene und nicht auf ihn selbst richte. "Nächstes Jahr ist ein vernünftigerer Zeitpunkt, um darum zu reden."

Dass er wieder zur absoluten Weltspitze gehört, will Zverev bereits bei dieser Auflage des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres beweisen. In vier Sätzen gegen Davis-Cup-Kumpel Daniel Altmaier zeigte er jedoch noch keine Titelform. Vor Gedankenspielen zu einem möglichen Achtelfinale gegen den formstarken Italiener Jannik Sinner oder einem Viertelfinal-Duell mit Titelverteidiger Alcaraz wartet nun am Samstag (Ortszeit) ein Lieblingsgegner auf den Hamburger.