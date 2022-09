US Open "Ihre Zeit ist gekommen": Die "Next Generation" trumpft auf

Erstmals seit 2003 stand keiner der "Big Three" oder die Tennis-Queen im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Stattdessen trumpfen in New York Jungstars wie Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Frances Tiafoe, Jannik Sinner und bis zu ihrem Viertelfinal-Aus auch Coco Gauff auf.

McEnroe: "Ich bin begeistert von den neuen Typen"

Es scheint, als würde sich bei den US Open ein Generationswechsel vollziehen. Dies könnte nach dem Turnier auch in der Weltrangliste abzulesen sein: Der Spanier Alcaraz (19) und der Norweger Ruud (23) können bei einem Finaleinzug Nadal (36) die Spitzenposition vor der Nase wegschnappen, die der Altmeister ansonsten vom Russen Daniil Medwedew übernehmen würde. "Ich bin begeistert von den neuen Typen. Ich denke, ihre Zeit ist gekommen", sagte Ex-Profi John McEnroe: "Die Leute müssen sich an die vielen neuen und oft noch unbekannten Gesichter gewöhnen."