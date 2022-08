US Open Ohne Topstars und Losglück: Triste deutsche Aussichten

Neben dem Fehlen der Stars sorgte auch das Lospech für reichlich Ernüchterung vor dem Turnierstart an diesem Montag in New York.

"Die deutschen Herren und Damen sind nicht gerade vom Losglück geküsst worden", sagte Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann der Deutschen Presse-Agentur. Es wäre eine Überraschung, sollte das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in der zweiten Woche noch mit deutscher Beteiligung über die Bühne gehen. "Das darf nicht unser Anspruch sein", meinte Kohlmann, "aber in dieser speziellen Situation ist es das, was man leider hinnehmen müsste."