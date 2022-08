US Open Tennisstars verneigen sich vor Serena Williams

Emma Raducanu (Großbritannien/Titelverteidigerin bei den US Open):

"Serena hat in diesem Spiel so viel erreicht. So lange zu spielen, finde ich wirklich inspirierend. Es zeigt nur ihren Antrieb. Es ist ziemlich unglaublich, wie dominant sie den Großteil ihrer Karriere war."

Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Weltranglisten-Fünfter):

"Serena hatte mit ihrer Karriere, mit ihrer Community, so etwas wie einen Dominoeffekt ausgelöst. Sie war sehr inspirierend, auch für mich. Was sie auf dem Tennisplatz und außerhalb tat, hat das Tennisspiel nach oben gebracht und es als Sport so wichtig gemacht. Sie ist ein Phänomen."