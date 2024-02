US-Präsident: Biden scherzt über mentalen Zustand

Bei einer Ansprache in Washington zu Investitionen und Infrastruktur versuchte sich der 81-Jährige an einem Witz in der für ihn politisch durchaus ernsten Angelegenheit. "Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich bin schon eine Weile dabei", sagte der Demokrat und schob nach. "Daran erinnere ich mich noch." Das Publikum reagierte mit Gelächter und Applaus.

Am vergangenen Donnerstag hatte die Veröffentlichung eines Ermittlungsberichts in der Affäre um die Aufbewahrung von Geheimdokumente bei Biden für großes Aufsehen gesorgt, weil der Demokrat in dem Report als tattriger Greis dargestellt wurde - unter anderem als "wohlmeinender älterer Mann mit einem schlechten Gedächtnis", dessen Erinnerungsvermögen "signifikant eingeschränkt" sei.